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Общество5 октября 2021 10:51

Восемь километров береговой линии псковских водоемов очистили от мусора за сентябрь

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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За сентябрь 2021 года от мусора было очищено восемь километров береговой линии водоёмов на территории Псковской области в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Более 230 человек, среди которых волонтёры, представители образовательных учреждений и районных администраций, очистили берега псковских водоемов от пластиковых бутылок, пакетов, банок и другого мусора.

За сентябрь экологические субботники прошли в пяти муниципалитетах.