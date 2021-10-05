Первый в истории полет киноэкипажа с актрисой из Пскова успешно стартовал на МКС

Фото: ТАСС

Сегодня, 5 октября, в 11:55 с Байконура на МКС стартовал корабль «Союз МС-19», на борту которого находится первая актриса-космонавт, уроженка Псковской области Юлия Пересильд. Она оправилась на космическую станцию с режиссером Климом Шипенко, а управлять бортом назначен опытный космонавт Антон Шкаплеров. У молодых людей есть ровно 12 дней, чтобы снять кадры нового художественного фильма под названием «Вызов».

Каждому из членов экипажа было разрешено взять с собой на борт только по одному килограмму. Оба новоиспеченных космонавта взяли семейные фотографии, также Юлия Пересильд выбрала детские рисунки своих дочерей, а Клим Шепенко захватил украшения для мамы и бабушки.

Своих дочерей Юлия успела увидеть перед посадкой в корабль, по словам дочери Пересильд, они не виделись больше месяца. Успев соприкоснуться руками, Юлия отправилась на посадку. Три часа ожидания старта прямо из кабины корабля и ровно в 11:55 корабль оторвался от земли и взлетел в небо по штатному расписанию. За волнительным процессом можно было наблюдать в прямом эфире телеканалов и в интернете.

Не переставая набирать высоту до 27 700 километров в час, корабль отбрасывал свои части. В начале набирать скорость кораблю помогал первый отсек с камерой сгорания, далее шел бак с топливом. Он отцепился от корабля, когда закончилось горючее. Последней от корабля была отстыкована третья ступень со специальным окислителем.

Когда все части три части были отстыкованы, корабль раскрыл свои крылья и продолжил полет. Члены экипажа должны совершить два витка вокруг земли и на третьем витке встретятся с МКС. Это произойдет через 3 часа 17 минут, погрешность равна 3 минутам.