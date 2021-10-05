Итоги года работы Псковской инфекционной больницы в карточках

Год назад и наше время

Прошел ровно год, с того момента, как в Пскове была открыта областная инфекционная больница по поручению президента России Владимира Путина. Ровно 72 дня потребовалось для того, чтобы с нуля построить многофункциональный медицинский корпус с иновационными технологиями.

Первый пациент поступил в больницу 5 октября 2020 года. С того момента борьба с новой коронавирусной инфекцией была взята под чуткий контроль и позволила региону бороться с инфекцией на высоком уровне

О том, что произошло в больнице за год, «Псковская правда» рассказала с помощью инфографики.

Инфографика: Кирилл Гавриленко

Инфографика: Кирилл Гавриленко