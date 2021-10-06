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Здоровье6 октября 2021 11:48

Медики борются за жизнь родившей в инфекционке псковички с 90% поражением легких

Источник:kp.ru
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Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Врачи Псковской областной инфекционной больницы борются за жизнь родившей в их медучреждении женщины, заболевшей коронавирусом в тяжёлой форме. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на главного врача больницы.

«В нашем учреждении мы впервые приняли роды, преждевременные, – рассказала Анастасия Повторейко. – Ребёночка спасли, девочка жива, с положительной динамикой. Маму спасаем, у нее 90% поражения легких. Ситуация очень серьезная».

Всего за минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразились 199 псковичей.