Псковская область занимает 5 место в России по уровню заболеваемости коронавирусом

Фотограф: Арсений ТИМАШОВ

Псковская область занимает пятое место в России по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона назвал ситуацию с распространением инфекции крайне тревожной. «Вакцинация. Дисциплина. Ограничения», – написал губернатор, отмечая способы улучшения статистики. При этом она поблагодарил псковичей, решивших сделать прививку от COVID-19.

Напомним, вчера вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 67 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По её словам, по мере ухудшение статистики в регионах могут вводить дополнительные ограничения.