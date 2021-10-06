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Здоровье6 октября 2021 8:38

Псковская область занимает 5 место в России по уровню заболеваемости коронавирусом

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фотограф: Арсений ТИМАШОВ

Фотограф: Арсений ТИМАШОВ

Псковская область занимает пятое место в России по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона назвал ситуацию с распространением инфекции крайне тревожной. «Вакцинация. Дисциплина. Ограничения», – написал губернатор, отмечая способы улучшения статистики. При этом она поблагодарил псковичей, решивших сделать прививку от COVID-19.

Напомним, вчера вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 67 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По её словам, по мере ухудшение статистики в регионах могут вводить дополнительные ограничения.