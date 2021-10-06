Охота в Плюсском районе обернулась трагедией

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Житель Плюсского района 1980 года рождения погиб от огнестрельного ранения во время охоты недалеко от деревни Пеньково. Об этом сообщает газета «Плюсский край».
Предварительно, два охотника вышли в лес в поисках добычи: один из них - за кабаном, другой - за волком.
Мужчины разошлись в разных направлениях на существенное расстояние друг от друга. Услышав шум в кустах, один из охотников выстрелил, попав прямо в товарища.
Стрелявший незамедлительно вызвал скорую и полицию. Однако мужчину спасти не удалось.