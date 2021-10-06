На две ночи закроют перекресток Коммунальной и Юбилейной в Пскове

Фото: Олег УКЛАДОВ

Две ночи подряд будет перекрыт перекрёсток улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сообщается, что перекресток будет перекрыт в связи с ремонтными работами. В ночь с 7 на 8 октября (с четверга на пятницу) подрядная организация будет производить работы по фрезерованию покрытия проезжей части, а в ночь с 8 на 9 октября (с пятницы на субботу) – укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В дневное время 8 и 9 октября движение по перекрестку будет осуществляться в обычном режиме. В комитете подчеркнули, что решение об организации ночных смен принято для того, чтобы не ограничивать дорожное движение на оживленном перекрестке в дневное время.