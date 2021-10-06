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Общество6 октября 2021 14:35

Самой цитируемой новостью сентября у ПАИ стали антиковидные меры в Псковской области

Источник:kp.ru
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый высокий индекс цитируемости по итогам сентября был присвоен новости об антиковидных мерах в регионе. Сообщение со ссылкой на Псковское агентство информации под заголовком «Первый российский губернатор предупредил об угрозе нового локдауна» вышло на РБК.

По данным сервиса «Медиалогия» именно портал ПАИ стал самым цитируемым СМИ в регионе. Его ИЦ за сентябрь составил 21,32 (было использовано 5 112 цитат). На втором месте оказался его ближайший конкурент с 2 133 сообщениями и ИЦ 19,73. Третью строчку рейтинга занял великолукский новостной портал, который цитировали 863 раза, следом за ним областное телевидение – ИЦ 3,28 и 573 цитатами, а замыкает пятерку псковский филиал федеральной радиостанции (ИЦ 1,89, количество цитат 210).

Инфографика: Кирилл ГАВРИЛЕНКО

Инфографика: Кирилл ГАВРИЛЕНКО

Наибольший интерес к новостям региона проявляли областные и московские СМИ. В топ-рубрик же вошли общество, общество и социальная сфера, здоровье и медицина, транспорт, культура и искусство, ЧП, наука и образование, силовые структуры.

«КП-Псков» по итогам первого осеннего месяца цитировали 22 раза, индекс цитируемости составил 0,12. Однако это не помешало войти в первую десятку рейтинга вместе с Интернет-газетой «Псковская правда» (ИЦ 0,71, количество цитат 424) и «Аргументы и факты - Псков» (ИЦ 0,57, количество цитат 385).