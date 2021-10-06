Псковичи оценили качество лечения в инфекционной больнице

Псковичи преимущественно положительно оценили лечение в медучреждении

Псковичи преимущественно положительно оценили качество оказания медицинских услуг в «Псковской областной инфекционной больнице». Как сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения, мнение пациентов собрали аналитики при помощи анкетирования.

Всего в исследовании приняли участие 1132 пациентов, выписавшихся из стационара в городах Псков и Великие Луки в течение третьего квартала 2021 года.

Полученную врачебную помощь в Пскове оценили на 99,4 %, в Великих Луках на 98,7%. Помощь, оказанную средним и младшим медицинским персоналом, псковские пациенты оценили на 99,7 %, лечащиеся в Великих Луках на 98,5%.

Качество поддержания внутреннего распорядка в палате было оценено в Пскове на 99,8 %, а в Великих Луках на 98,9%. Питание псковичи оценили на 97,6 %, великолучане на 98,2 %.

Соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала псковские пациенты оценили на 99,8 %, в городе Великие Луки на 99 %.