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Общество6 октября 2021 13:30

Прожиточный минимум для малоимущих семей Пскова при получении помощи будет определяться по-новому

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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С 4 октября механизм определения расчета величины прожиточного минимума для малоимущей семьи при получения помощи на основании социального контракта изменился. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале со ссылкой на Комитет по социальной защите Псковской области.

Согласно нововведению, сумма прожиточного минимума каждой семье будет назначаться индивидуально, исходя из её состава.

Благодаря новым изменениям малоимущие семьи смогут повторно обратиться для заключения социального контракта.

Телефон для дополнительной информации: (8112) 29-99-98 доб. 159.