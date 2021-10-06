Хозяев раненой собаки ищут в Пустошкинском районе

Фото: Татьяна ФЁДОРОВА

Хозяев раненой собаки ищут неравнодушные псковичи в Пустошкинском районе. Новость опубликовали в группе районного центра.

«Сейчас нашли собаку (скорее всего кобель), в деревне Алушково, лежит. Не ходит: ползает. Светлая с серо - рыжими подпалинами», - рассказала автор поста. Она отметила, что у собаки несколько ран и животное не даёт их обработать.

Женщина рассказала, что 4 октября в деревне были охотники и предположила, что животное получило раны на охоте. «Я очень сильно прошу откликнуться хозяина, так как у себя оставить не могу, у самой два алабая», - сообщила женщина.