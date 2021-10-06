В Пскове Плоская башня временно закрывается для посетителей

Фото Псковского музея-заповедника

Плоская башня временно закрывается для посетителей, сообщили в группе «Псковский Кремль»

«Уважаемые псковичи и гости города Псков! В связи с аварийным отключением электроэнергии Плоская башня сегодня не работает», - говорится в сообщении

Свои двери для посетителей башня открыла относительно недавно, до этого она была закрыта на реставрацию. Основная тема экспозиций Плоской башни – история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова, в первую очередь Кремля, и вклад в их сохранение исследователей и архитекторов-реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, М. И. Семенова, В. А. Лебедевой, Б. С. Скобельцина.