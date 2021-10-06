Как в Пскове дистанционно получить справку о размере пенсии

Фото: Университет третьего возраста

Отделение ПФР по Псковской области объяснило псковичам, как дистанционно получить справку о размере пенсии и социальных выплатах по линии Пенсионного фонда.

Для того, чтобы получить справку, пенсионеру необходимо зайти в Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Учетная запись при этом должна быть подтверждена. В госуслугах нужно выбрать пункт «Услуги», «Пенсия, пособия и льготы», «Справка о размере пенсии и иных выплат ПФР», «Получить услугу».

Если гражданин не имеет учетной записи портала госуслуг, для получения справки он может обратиться в МФЦ.

ПФР просит обратить внимание жителей региона на то, что органы, оказывающие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от гражданина представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных органов, органов местного самоуправления.

Организации, которым требуются сведения о выплатах, производимых Пенсионным фондом, самостоятельно запрашивают необходимую информацию.