В Пскове 7 октября изменится маршрут пяти автобусов

Схема движения пяти автобусов изменится в Пскове 7 октября

В Пскове 7 октября с 10:00 до 16:00 изменится маршрут пяти автобусов, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Изменения будут внесены в схему движения автобусов №2, №25, №22, №30, 124.

Автобусы маршрута №2 будут следовать от улицы Балтийской по Рижскому проспекту минуя поворот на улице Рокоссовского до улицы Печорской. Далее по Печорской до Коммунальной и далее по маршруту. Исключаются остановки Рижский микрорайон, Рокоссовского;

Автобусы маршрута №25 следуют от д. Родина по Рижскому проспекту до ул. Балтийской, далее налево по Балтийской с остановками Балтийская, Ледовый дворец. Далее по маршруту. Исключаются остановки Рижский проспект, Рижский микрорайон. В обратном направлении автобусы движутся по ул. Коммунальной, Балтийской и Рижскому проспекту. Исключаются остановки ул. Рокоссовского (у дома №22) и Рижский проспект. Вводятся остановки Рокоссовского (у дома №77 по Коммунальной, конечная маршрутов 3,4), Ледовый дворец, Балтийская.

Автобусы маршрутов №22 и №30 с Рижского проспекта следуют по ул. Печорской до ул. Коммунальной, далее по маршруту. Остановки Телецентр, Рижский микрорайон, Рокоссовского упраздняются. Вводится дополнительная остановка перед поворотом на ул. Печорскую.

Автобус маршрута №124 при следовании от деревни Ваулино поворачивает направо на ул. Печорскую, далее до остановки ул. Рокоссовского. Остановки Телецентр и Рижский микрорайон упраздняются. При следовании от остановки ул. Рокоссовского в д. Ваулино автобус отправляется с площадки отстоя по ул. Коммунальной с поворотов направо на ул. Западную, далее по маршруту. Остановка Телецентр упраздняется.