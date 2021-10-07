5 октября скончался псковский архитектор Владимир Бессонов

Скончался псковский архитектор Владимир Бессонов

Позавчера, 5 октября, скончался заслуженный архитектор РФ Владимир Бессонов, сообщает ПАИ.

В Пскове Владимир Бессонов работал с 1990 года, за это время он успел побывать главным архитектором головного института Псковской области, института «Псковгражданпроект».

С 1998 года по 2001 год являлся главным архитектором Псковской области.

В Пскове по его проектам возведены здания Центрального и Сберегательного банков на Октябрьском проспекте, банка на Рижском проспекте, здание Пенсионного фонда и ряд жилых домов в Пскове и области. Кроме того, по его проекту построен пансионат отдыха Центробанка в посёлке Кривск Печорского района и некоторые другие объекты.

Отпевание архитектора пройдёт 7 октября в 11:00 в храме святого благоверного князя Александра Невского.