Настоятель храма на острове Белова скончался от коронавируса

Фото: Псковкая епархия

Вчера, 6 октября, скончался настоятель храма святых апостолов Петра и Павла на острове Белова Псковского района иерей Сергий Демидов. Об этом сообщили в Псковской митрополии.

Сергей Демидов скончался на 51-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщили в митрополии и попросили молиться о новопреставленном отце Сергии.

«Никак не укладывается в голове эта беда... Такой человек! У каждого о нём очень добрые воспоминания. Такие люди должны жить! Он всегда был полон жизни! Будем молиться о нём и не уходить со связи. Наши антеннки в его сердце! Постараемся утешиться тем, что там ему лучше - где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. А вы нас вспоминайте, отец Сергий! Верим, что вы с Богом!», – подобные комментарии появились в ответ на просьбы о молитвах о упокоении священника.

Прихожане храма, жители острова Белов, приезжавшие на остров псковичи и туристы выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной священника. Они отметили, что отец Сергий был очень светлым и душевным человеком, который уделял много времени окружавшим его людям и сделал многое для острова и его жителей.