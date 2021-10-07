Более 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

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За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 209 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 51 787 человек.

Вылечились от коронавируса за сутки 117 человек. С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции, по официальным данным, вылечились 43 949 человек.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 554 023 человека, за сутки провели 2 065 исследований.

Кроме того, в Псковской области зарегистрирован еще один очаг коронавируса.