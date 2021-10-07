Жизни двух человек унес пожар в Псковском районе. Возгорание случилось поздним вечером в жилом доме

Фото с сайта ПАИ
В результате пожара в деревне Поля Псковского района погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Возгорание произошло в 23:36 6 октября. Как передает МЧС, огонь уничтожил дачный дом, баню, недостроенную баню и хозяйственную постройку. Спасатели нашли тела двух погибших: 65-летнего мужчины и второго человека, личность которого ещё не определена.
Фото с сайта ПАИ
По предварительной информации, возгорание случилось из-за неправильного использования электрооборудования.