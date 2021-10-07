В Псковской области женщина получала пособия на находящегося в интернате сына

.

Жительницу Пыталовского района осудили за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в областной прокуратуре.

В июне 2020 года женщина оформила ежемесячную денежную выплату на несовершеннолетнего сына. Через несколько месяцев, в сентябре, ребенок был помещен в школу-интернат на полное гособеспечение. В связи с этим выплаты женщине были уже не положены.

Однако она умолчала о помещении сына в интернат и продолжила, уже незаконно, получать ежемесячные выплаты на сына. Также важным является то, что преступление было совершено ею в период предоставленной ей отсрочки отбывания наказания за совершение тяжкого преступления.

Суд назначил женщине наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также была отменена предоставленная ей отсрочка в связи с чем подсудимой было назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.