Поезд Великие Луки – Себеж начнет курсировать 8 октября

Фото: пресс-служба администрации региона.

8 октября на территории Псковской области начинает курсировать пригородный поезд по маршруту Великие Луки – Себеж, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Движение по маршруту в сторону Себежа будет осуществляться в пятницу, субботы и воскресенье. Отправление из Великих Лук — в 16:50, прибытие в Себеж — в 20:05. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

В обратном направлении поезд будет следовать по понедельникам и выходным дням. Отправление из Себежа — в 7:15, прибытие в Великие Луки — в 10:15.

Пригородный поезд Великие Луки — Себеж запущен в тестовом режиме до конца 2021 года. Решение о целесообразности маршрута и его точном расписании будет принято после анализа пассажиропотока.