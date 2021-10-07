В Пскове родители детей с нарушениями зрения жалуются на дистанционное обучение

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В Пскове родители детей с нарушениями зрения жалуются на сложности дистанционного обучения. С подобной проблемой обратился местный житель к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

"В нашем славном городе есть коррекционная школа №7, там учатся дети с нарушениями зрения, есть абсолютно незрячие. <...> Детишек в эту школу набирают по заключению врачей, не только для получения образования, но и для прохождения специальных занятий для коррекции и лечения зрения. Как такие дети должны учиться дистанционно?", - спросил пскович.

Мужчина объяснил, что таким детям противопоказано длительное нахождение за компьютером, телевизором и телефоном. "Ограничение на просмотр всех этих гаджетов составляет 10-15 минут в день", - уточнил пскович.