Два новых вместительных катера будут ходить до Талабских островов

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Псковской области появятся два 30-местных катера, предназначенных для организации пассажирского сообщения с Талабскими островами, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Оба катера уже успешно прошли испытания в Костроме. В настоящий момент они опломбированы и готовятся к отправке. В пресс-службе отметили, что их появление позволит повысить транспортную доступность Талабских островов.

Движение катеров по маршруту начнется в 2022 году. Отметим, что ранее в деревне Толбица Псковского района началось строительство причала для обслуживания двух муниципальных катеров. Дополнительно к причалу монтирован понтон для небольших лодок на 30 парковочных мест. Еще две подобные конструкции установлены на островах Залита и Белов.

До навигационного периода 2022 в деревне Толбица будет завершено благоустройство территории причала, а также обустройство дополнительной площадки площадью 600 м.кв. с покрытием из брусчатки для проведения мероприятий.