Самолёты за границу могут начать летать прямо из аэропорта Пскова

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Уже летом 2022 года могут быть запущены авиарейсы из Пскова на зарубежные курорты, рассказала вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева на рабочей встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Спикер отметила, что развитие международных направлений - один из основных приоритетов региона.

Окончательное решение о перелетах заграницу будет принято после завершения переговоров с перевозчиками, согласования технических вопросов, а также оценки эпидемиологической обстановки.

Губернатор Псковской области добавил, что нововведения сделают аэропорт Пскова ещё популярнее и увеличат пассажиропоток.

На рабочей встрече также обсудили вопрос строительства нового терминала аэропорта взамен действующего. По словам главы региона, это будет возможно при проходимости более 130 тыс. пассажиров в год.

Помимо этого, Нинель Салагаева добавила, что все направления, действующие в Пскове на сегодняшний день, будут сохранены и в 2022 году.