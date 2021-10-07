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Псковских родителей просят ограничить контакты между детьми после школы, сообщила и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Елена Припутенко отметила, что псковские школы, при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, в ближайшее время смогут вернуться к обычному режиму работы. Важно обеспечить на входе в общеобразовательное учреждение термометрию и обработку рук антисептиком. Кроме того, персоналу учебных заведений следует внимательно реагировать на жалобы детей на ухудшение состояния здоровья.

"С введением дистанционного обучения в сфере образования выполнена главная задача – прерваны цепочки заражений, - пояснила Елена Припутенко, - теперь очень важно стабилизировать ситуацию после возвращения к очной учёбе"

Для этого, родителей школьников просят постараться ограничить контакты между детьми после школы и, в особенности, их визиты в торговые центры.