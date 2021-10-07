До 10 октября ясные дни будут радовать псковичей

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Солнечные дни продлятся в Псковской области до 10 октября. Об этом сообщила начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «Псковская правда».

Дневная температура в ближайшие дни на территории региона будет держаться в пределах от +9 до +14, от +8 до +13 градусов. Ночью похолодает до -3...+3 градусов.

«После 10 числа начнутся дожди, ночные температуры будут положительных значений, днём - от +5 до +10, от +4 до +9», - рассказала Тала Нещадимова.

По прогнозам метеоролога, дожди накроют регион до 14-15 октября, после чего сухая погода может вернуться в Псковскую область. При этом дни уже будут по-настоящему осенними: дневная температура воздуха ожидается не выше +8 градусов.

«Таких ясных ночей и дней уже не будет. Погода не будет такой радостной. К нам возвратится та самая осень», - подытожила Тала Нещадимова.