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Дом. Семья7 октября 2021 13:53

Лиса напугала жителей деревни Опочецкого района

Источник:kp.ru
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Фото: Районная газета «Красный маяк»

Фото: Районная газета «Красный маяк»

Лису заметили жители деревни Песчивка Опочецкого района прямо в центре деревни, передает корреспондент районной газеты «Красный маяк».

По словам очевидцев, лиса пришла к территории филиала опочецкого «Псковавтодора». Дикое животное гуляло по деревне несколько часов. Но окончательно жители деревни пришли в ужас, когда животное прямо у них на глазах схватило зубами птицу.

Исполняющий обязанности начальника станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам Алексей Федяев рассказал, что сейчас дикие животные все чаще заходят в населенные пункты за пропитанием.