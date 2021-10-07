Лиса напугала жителей деревни Опочецкого района

Фото: Районная газета «Красный маяк»

Лису заметили жители деревни Песчивка Опочецкого района прямо в центре деревни, передает корреспондент районной газеты «Красный маяк».

По словам очевидцев, лиса пришла к территории филиала опочецкого «Псковавтодора». Дикое животное гуляло по деревне несколько часов. Но окончательно жители деревни пришли в ужас, когда животное прямо у них на глазах схватило зубами птицу.

Исполняющий обязанности начальника станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам Алексей Федяев рассказал, что сейчас дикие животные все чаще заходят в населенные пункты за пропитанием.