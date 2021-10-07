В Пскове на базе приюта «Зоозащита» может появиться эколого-познавательный центр

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Псковская областная общественная организация «Зоозащита» получила участок под строительство нового зооприюта, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя волонтёрского объединения Веру Короткову.

Землю удалось получить благодаря законопроекту о предоставлении приютам земельных участков без проведения торгов. Однако, что делать с новым участком пока не ясно: 2,5 гектара земли в Крестах покрыто лесом, кустами и заболоченными участками. «Много месяцев и денег потребуется, чтобы привести его в порядок», - отмечает Вера Короткова.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина сообщила, что глава региона Михаил Ведерников уже подписал документы на предоставление земли в аренду приюту, остается её зарегистрировать.

«Губернатор разрешил нам строить там приют. Но это будет не просто приют — на его на базе мы хотим сделать эколого-познавательный центр. Там будут учебные классы для школьников. Мультимедиа у нас уже есть, мы можем не выезжать в школы, а показывать всё на месте», - поделилась Вера Короткова и отметила, что первую часть проекта планируется реализовать в ближайший год.