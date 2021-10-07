Фильм о подвиге советских воздушных асов покажут в кинотеатрах 4 ноября

Работа над фильмом длилась более двух лет. Чтобы полностью погрузиться в историю, нужно смотреть фильм именно на большом экране, уверены авторы фильма.

Фильм о подвиге советских воздушных асов «Летчик» выйдет на экраны российских кинотеатров 4 ноября, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации региона.

Кинокартина выйдет накануне 80-й годовщины контрнаступления войск Красной Армии под Москвой. Именно во время этих событий развивается сюжет фильма. История повествует о советском летчике Николае Комлеве, самолет которого сбили во время воздушного боя зимой 1941 года.

По словам авторов, Николай Комлев в фильме является собирательным образом героического советского летчика. Многие слышали о судьбе Алексея Петровича Маресьева, подвигу которого посвящена «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Однако это лишь одна история подобного подвига, а советских летчиков-героев, вернувшихся в авиацию после ампутации ног, было девять.: Белоусов Леонид Георгиевич, Грисенко Александр Иванович, Кузьмин Георгий Павлович, Левицкий Михаил Николаевич, Любимов Иван Степанович, Маликов Илья Антонович, Сорокин Захар Артемович, Киселев Иван Михайлович. При создании фильма авторы отдали дань уважения всем им, их имена и истории можно узнать в финальных титрах фильма.

«В нашем фильме не только война – в нем есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю. Ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой – это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях. До самого финального кадра главный герой доказывает, что разум сильнее тела. И поэтому наш фильм будет понятен и интересен любому зрителю», — рассказал продюсер Дмитрий Пристансков.