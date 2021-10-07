В Пскове в ноябре планируют открыть мини-резиденцию французских художников

Фото: пресс-служба театра.

В Пскове в начале ноября планируется открыть мини-резиденцию французских художников Анн-Софи Эмар и Габриэля Сушера в рамках их межрегионального тура, сообщили в пресс-службе театра.

Возможные форматы взаимодействия обсудил с сотрудниками Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански.

Сообщается, что в дальнейшем будут реализованы сценические и мультимедийные совместные проекты. Также в галерее «ЦЕХ» будет представлен проект «Корень», посвященный концепту памяти

«Псковские зрители, интересующиеся театром и визуальными искусствами, несомненно, помнят совместные проекты с Французским культурным институтом», – отметила заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева и выразила уверенность в том, что сотрудничество сторон будет развиваться. Также она напомнила, что уже сейчас обсуждается идея выступления артистов из Франции на площадке Псковского театра следующим летом.