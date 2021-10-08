218 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области

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В Псковской области за сутки обнаружили 218 новых случая заболевания коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 в регионе за время пандемии – 52 005 человек.

Статистику опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За сутки 342 человека вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справилось 44 291 пскович.

За время пандемии от коронавируса привились 178 071 человек, первый компонент вакцины вкололи 186 623 человека. Ревакцинировано 5 856 человек.