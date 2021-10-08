В Дно спасали разбившую окно квартиры в самом центре города сову

Фото с сайта ПАИ

Сова пострадала в Дно, врезавшись в окно квартиры жилого дома, пишет ПАИ.

После столкновения со стеклом птица упала в кусты. Раненую сову нашли местные жители. Неравнодушные приютили пострадавшую в пустующей квартире по соседству и занялись поиском специалистов.

По словам нашедших пернатую, когда её нашли, она не ориентировалась в пространстве, прыгала на одной ноге, поджимала крылья и не могла взлететь.

Вскоре сову передали специалисту, который держит хищных птиц. Тогда выяснилось, что найденная сова - длиннохвостая (уральская) неясыть, занесенная в Красную книгу России. Обитает эта птица преимущественно в высокоствольных смешанных лесах со значительной примесью хвойных пород. Как пернатую занесло в центр города до сих пор остаётся загадкой.