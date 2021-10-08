Жизнь 20-летней девушки унесло ДТП в Псковском районе

Фото с сайта ПАИ

На 13-м километре дороги Псков-Кислово-Палкино на территории Псковского района случилась авария, в результате которой погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщает ПАИ.

Предварительно, 20-летний водитель автомобиля Opel Corsa не справился с управлением на повороте и съехал в кювет в ручей. Как говорит сам водитель, после съезда автомобиль перевернулся несколько раз.

20-летняя пассажирка была госпитализирована в больницу. Однако спасти девушку не удалось: в 5 утра она скончалась от полученных травм.

Водитель от госпитализации отказался.

Бригада скорой и АСС работали на месте ДТП.

Детали случившегося еще выясняются.