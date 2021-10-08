Студенты ПсковГУ смогут посещать обычные пары дистанционно

.

Гибридные аудитории для студентов появятся в Псковском государственном университете. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ректора вуза Наталью Ильину.

По её словам, в каждом институте опорного вуза готовятся гибридные, в части цифрового обеспечения, аудитории. Она пояснила, что благодаря ним, ребята, которые болеют или находятся на карантине, смогут присутствовать на обычной паре в режиме онлайн.

«Часть студентов, которые имеют право в рамках ковид-ситуации находиться в аудитории, работают в очном режиме с преподавателем. Но сразу же все, что находится в этой аудитории, транслируется в электронную образовательную среду Псковского государственного университета. И ребята, которые болеют, или находятся на карантине, или по каким-то другим причинам отсутствуют, могут спокойно подключаться к этому формату и работать уже в онлайн-режиме», – подчеркнула ректор опорного вуза.

Наталья Ильина также отметила, что Министерство науки и высшего образования РФ доверило ПсковГУ разработать программу и модель гибридного образования для всех вузов России, реализующих обучение по педагогическим направлениям.