Набережные Псковы и Великой отремонтируют до 20 декабря

Фото: Арсений ТИМАШОВ

В Пскове до 20 декабря 2021 года будет проведён комплекс работ по ремонту набережных рек Великой и Псковы, сообщили в администрации Псковской области.

Подрядчик осуществит ремонт дорожек из гранитной крошки, облицовку ступеней и площадок лестниц, устройство подпорной стены на набережной реки Великой.

Также будут заменены водоотводные лотки, сидения скамеек амфитеатра, покрытие детской площадки. Будет произведен ремонт брусчатки, колодцев и лестницы за «Фрегатом».

Кроме того, будет отремонтирована пешеходная дорожка между Власьевской и Плоской башнями вдоль стены. Также облагородят облицовку ступеней и площадок спуска около Власьевской башни и ступени со стороны винтовой лестницы моста и лестницы на улицу Профсоюзную.

В Финском парке планируется сделать тротуар из брусчатки, отремонтировать лестницы, покрасить металлических перила и заменить тактильные плитки.