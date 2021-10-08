Псковичи выражают недовольство неработающими отпугивателями птиц в Детском парке

.

В редакцию ПАИ поступила жалоба от псковича на отпугивателей птиц в Детском парке, которые не выполняют свою функцию.

Как рассказывает мужчина, вечерами стаи птиц кричат и загрязняют парк. Пскович также отметил, что совсем недавно Детский парк был оснащен отпугивателями. Однако сегодня со своей задачей они не справляются.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут сообщила, что жалоб на птиц от местных жителей уже давно не поступало.

«До конца года однозначно никаких денег на отпугиватели не заложено, – заявила Елена Жгут. – По документам, уже давно никто не жаловался, и поэтому этот вопрос не обсуждался».

Отметим, в апреле этого года жалобы на птиц в Детском парке также поступили от читателей. Тогда установленные отпугиватели были повреждены хулиганами.