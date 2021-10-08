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Общество8 октября 2021 11:34

Жильцы двора на Коммунальной в Пскове просят у губернатора детскую площадку

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жильцы дома № 37 на улице Коммунальной обратились к губернатору с просьбой поспособствовать в появлении детской площадки. Обращение написали на официальный сайт главы региона.

"У нас в доме шесть подъездов. Плюс рядом дома Коммунальная №32, Коммунальная №40 и напротив Юбилейная № 83. На четыре дома нет ни одной детской площадки", - рассказала женщина и отметила, что мамочкам с детьми не погулять с детьми во дворе.

Псковичка отметила, что напротив дома есть большой свободный участок на котором как раз могло бы появиться пространство для игр малышей.