Жильцы двора на Коммунальной в Пскове просят у губернатора детскую площадку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жильцы дома № 37 на улице Коммунальной обратились к губернатору с просьбой поспособствовать в появлении детской площадки. Обращение написали на официальный сайт главы региона.

"У нас в доме шесть подъездов. Плюс рядом дома Коммунальная №32, Коммунальная №40 и напротив Юбилейная № 83. На четыре дома нет ни одной детской площадки", - рассказала женщина и отметила, что мамочкам с детьми не погулять с детьми во дворе.

Псковичка отметила, что напротив дома есть большой свободный участок на котором как раз могло бы появиться пространство для игр малышей.