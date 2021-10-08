Необычную зону отдыха для псковичей обустроили на улице Алмазной

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина.

На улице Алмазной сделали небольшую зону отдыха для жителей города. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил и.о. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Он отметил, что место отдыха оформлено очень необычно и спросил подписчиков, где бы они хотели, чтобы появились такие благоустроенные территории.

Псковичи отметили, что было бы здорово сделать в таком стиле все автобусные остановки города. А рекреационные зоны в скандинавском стиле не повредили бы ни одному скверу города. Также, по мнению псковичей, они хорошо бы смотрели абсолютно на детских площадках, в парках и около Ледового дворца.