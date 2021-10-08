В псковском филиале «Почты России» работают почти две тысячи человек

.

Почти две тысячи человек работают в псковском филиале «Почты России». Об этом сообщила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 8 октября.

Она отметила, что сотрудники почты понимают, что их работа социально значима. «Человек понимает, что он работает для общества и становится важным коммуникативным элементом общества», - подчеркнула она.

Дарья Цилина также отметила, что почтовая профессия развивается и подчеркнула, что «Почта России» однозначно является ключевым объектом инфраструктуры для некоторых населенных пунктов.