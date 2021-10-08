Псковичи выбирают места для благоустройства города

Фото с сайта ПАИ

Определить объекты для благоустройства города предложил псковичам временно исполняющий обязанности главы городской администрации Борис Елкин на своей странице в Instagram.

Псковичи выдвинули предложения по благоустройству территорий возле Ледового дворца, гостиницы «Рижская», Летнего сада, площади Ленина, а также улицы Байкова.

«Во дворах домов Индустриальная 4, 4а есть интересное место с небольшим возвышением. На довольно большой территории располагается старинная детская площадка, которую нельзя использовать и беседка советских времен. Было бы здорово, если бы там появилась зона для отдыха, тем более что других подобны зон поблизости нет. Ближайшая – Летний сад», - написала жительница Пскова.

Местные жители также отметили, что парк на Западной тоже нуждается в благоустройстве.

«Парк очень хороший, но совсем не обустроенный, кроме спортивной и детской площадки», - отметили псковичи.

«Хотелось бы интересных решений на улицах, и не только в центре», - написала жительница Пскова.

Многие из комментаторов считают, что новые площадки украсили бы любое место в городе.

Напомним, в Пскове появилась необычная зона отдыха на Алмазной.