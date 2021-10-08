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С начала осени в Псковской области 1246 человек оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений, заявил представитель УМВД РФ по Псковской области Александр Никульников на заседании оперштаба 8 октября.

За сентябрь в регионе было зафиксировано 944 человека, нарушивших режим. По этому показателю регион уступает только Санкт-Петербургу. С начала октября в Псковской области 302 человека привлекли к административной ответственности за нарушение коронавирусных ограничений.

«Повышенное внимание направлено на пресечение нарушений в общественном транспорте. Ведутся проверки объектов торговли, общепита, кальянных, мониторинг сети о продаже поддельных сертификатов и справок», - отметил представитель регионального УМВД РФ.