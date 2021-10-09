Прогноз погоды на 9 октября в Псковской области

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Сегодня, 9 октября, на территории региона ожидается переменная облачность. Днем на севере области небольшой дождь. Ночью без существенных осадков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Южный ветер будет умеренным.

Температура днем будет держаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, ночью понизится до -2...+3, на севере области до +7.

В Пскове осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +1...+3.

В Великих Луках также без дождей. Температура днем составит +11...+13, ночью 0...-2.