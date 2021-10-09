Млечный Путь над Черняковицами попал на снимки псковского астронома-любителя

Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»
Млечный Путь в Черняковицах удалось запечатлеть астроному-любителю Петру Митрофанову. Сделанными кадрами пскович поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Необычным кадрам ночного неба поспособствовала ясная погода.
Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»
Пётр Митрофанов также выложил фотографии звездного неба над псковским лесом.
Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»