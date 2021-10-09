Млечный Путь над Черняковицами попал на снимки псковского астронома-любителя

Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Млечный Путь в Черняковицах удалось запечатлеть астроному-любителю Петру Митрофанову. Сделанными кадрами пскович поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Необычным кадрам ночного неба поспособствовала ясная погода.

Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Пётр Митрофанов также выложил фотографии звездного неба над псковским лесом.