Ещё 225 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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У 225 жителей региона выявили COVID-19 за сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно последним данным, за все время пандемии диагноз коронавирус поставили 52 230 жителям Псковской области.

308 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением за минувшие сутки. В общей сложности побороть заболевание в Псковской области смогли 44 599 человек.

Глава региона также отметил, что рост заболеваемости продолжается, хоть и не такими темпами, как две недели назад.