Ещё семь жителей Псковской области скончались от COVID-19

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Семь летальных исходов от коронавируса зафиксировано в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В общей статистике смертности от ковида насчитывается 823 случая.

У 255 жителей региона выявили COVID-19 за последние 24 часа. Согласно последним данным, за все время пандемии диагноз коронавирус поставили 52 230 жителям Псковской области.

308 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением за минувшие сутки. В общей сложности справиться с коронавирусной инфекцией в Псковской области смогли 44 599 человек.