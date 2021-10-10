Псковские аграрии показывают рекордные результаты – Александр Котов

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Тружеников села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса региона с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Чиновник отметили высокие показатели сельскохозяйственной промышленности региона.

«Благодаря кропотливому каждодневному труду и государственной поддержке агропромышленного комплекса псковские аграрии и работники перерабатывающей промышленности добиваются рекордных результатов: сельское хозяйство региона сохраняет стабильный рост производства на уровне выше среднероссийского», – заявил Котов.

По его словам, выдающиеся результаты определяют дальнейшие приоритеты, а именно развитие агропредприятий и фермерских хозяйств, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, создание современной инфраструктуры на сельских территориях и улучшение качества жизни на селе.

«Спасибо вам за напряжённый профессиональный труд, рачительное отношение к делу и любовь к родной земле! От всей души желаю всем работникам и ветеранам АПК крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и реализации всех намеченных планов!» – подытожил Александр Котов.