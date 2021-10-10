12-летняя девочка упала с моста в Пскове

Фото: Псковская сводка

В Пскове сотрудники полиции и прохожие 10 октября спасли упавшую с Ольгинского моста девочку, сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".

По предварительным данным, 12-летняя девочка упала с моста в реку Великую. Первым на место происшествия прибыл экипаж ППС. Один из сотрудников полиции незамедлительно прыгнул в воду. Вместе с ним девочку спасали двое очевидцев.

Мужчины вытащили пострадавшую из воды и предали прибывшим на место экстренным службам.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала девочку, обстоятельства произошедшего выясняются.