Планетарные туманности попали в объектив псковского астронома-любителя

Туманность «Коготь омара»

Местный житель, астроном-любитель Пётр Митрофанов запечатлел туманности «Коготь омара» и «Медузу». Снимками он поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

По словам астронома, снимки удалось сделать благодаря ясной погоде в сочетании с достаточно большой продолжительности ночи в октябре.

Туманность «Коготь омара» расположена в созвездии Кассиопея, а туманность «Медуза» - планетарная туманность в созвездии Близнецов.

Протяжённость туманности Медуза примерно четыре световых года, а её расстояние от Солнца около 1500 световых лет. Несмотря на это, она очень тусклая и трудна для наблюдения.