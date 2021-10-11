Великолучанин в ходе ссоры ударил товарища шилом

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На великолучанина завели уголовное дело за удар товарища шилом в ходе ссоры, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

В посёлке Дубрава-1 между двумя жителями Великих Лук произошёл конфликт, в ходе которого один из мужчин схватил шило и ударил товарища в грудь.

«По данному факту сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия), — сообщила помощник прокурора Великолукского района Анастасия Панцарино.