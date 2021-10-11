Около 75 обращений по вопросам дистанционного обучения поступило от псковичей

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Порядка 75 обращений по поводу организации дистанционного обучения поступило в региональный Комитет по образованию. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил председатель комитета Андрей Ермаков.

Андрей Ермаков отметил, что возникающие проблемы отчасти зависят не от самого формата работы, а от умения специалистов работать в нём.

«Не отпускает проблема, когда педагоги в дистанционном формате выбирают для себя более простой путь, аккумулирование определенных базовых аспектов и выкладывание их на площадки», - заявил Андрей Ермаков.

На формате дистанционный работы в Псковской области находилось 98 школ. По данным на 30 сентября в регионе наблюдался стремительный рост количества детей, которые заболели коронавирусом. Перед удаленным форматом стояла задача разорвать те самые цепочки заражения, и эта задача была выполнена, отметил Ермаков.