Почему нельзя отказаться от неосновных предметов во время дистанта, рассказали псковичам

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Отказываться от неосновных предметов во время дистанционного обучения было бы неоднозначным решением, считает руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября, отвечая на вопрос корреспондента.

«Мы с вами понимаем прекрасно, что дистанционный формат выглядит несколько непривычно, но мы не должны каким-то образом корректировать его в ущерб другим предметам, так как дети не просто учат ряд предметов, они изучают все те предметы, которые им нужны», - отметил Андрей Ермаков.

Он подчеркнул, что игнорировать какие-то предметы было бы неоднозначным решением, который точно нельзя принимать на уроне региона и подчеркнул, что необходимо совершенствовать методики преподавания.